Un incendie s’est déclaré la nuit dernière dans un local d’archives de la Direction départementale des Territoires et de la Mer de La Rochelle. L’alerte a été donnée peu après 1h du matin. Plusieurs sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux, au 89 de l’avenue des Cordeliers, avec trois fourgons, 2 grandes échelles et une lance pour venir à bout du sinistre dans ce bâtiment de 40m². Le directeur de la DDTM, des élus et la police sont également arrivés sur place. Les opérations de déblai sont en cours. L’opération sera de longue durée. La circulation est difficile sur l’avenue des Cordeliers.