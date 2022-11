Le coup d’envoi ce vendredi de la 36e collecte de la Banque alimentaire de la Charente-Maritime. Un temps fort de solidarité envers les plus démunis, qui s’inscrit dans le cadre d’une opération d’envergure nationale. Pendant trois jours, 3 000 bénévoles seront mobilisés à la sortie des caisses de plus d’une centaine de grandes surfaces du département afin de récupérer des dons de produits de première nécessité et d’hygiène. On écoute Jo Brochet, vice-président de l’association :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/ba-1.mp3 Et ce afin de répondre aux besoins de plus de 16 000 bénéficiaires. Un chiffre qui a tendance à augmenter en raison de l’inflation et de la crise énergétique :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/ba-2.mp3 Un temps menacée de fermeture en raison de la hausse du coût de l’électricité, la Banque alimentaire de la Charente-Maritime va pouvoir poursuivre son œuvre, grâce à l’intervention des collectivités territoriales qui vont l’aider à passer ce mauvais cap. La facture qui est de 40 000 euros cette année devrait plus que tripler l’année prochaine.