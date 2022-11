C’est aujourd’hui la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. A cette occasion, des associations féministes et organisations syndicales appellent à manifester ce vendredi soir à La Rochelle. Elles réclament plus de moyens pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Des faits en augmentation de près de 14% en Charente-Maritime. Un rassemblement est prévu à 18h sur le quai Duperré. Une marche aura lieu jusqu’au Gabut.