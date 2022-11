Scène ouverte du 18/11/22 avec le chanteur Alain Le Ménestrel de Cadillac-en-Fronsadais (33).

Ancien comptable de métier, à la retraite depuis 8 ans, Alain est auteur-compositeur-interprète non professionnel, mais ses chansons sont enregistrées à la Sacem : « Je chante le quotidien, la nature, les injustices, les villages qui survivent, les vieux métiers, les bouquinistes, la liberté, les migrants, les voyageurs mais aussi des biographies de personnages qui ont marqué leur temps et leur art. J’aime échanger et partager les points de vue sur mes chansons et évoquer mes étapes, comme lors de mon 1er périple en automne 2020 (entre 2 confinements), jusqu’à la frontière allemande (Lauterbourg), puis la frontière espagnole (Lamanère) ».