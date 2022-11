L’appel à la grève aujourd’hui dans les lycées professionnels. Une intersyndicale CGT, FSU, FO, UNSA et SUD Solidaires de l’enseignement public se mobilise dans le cadre d’une nouvelle journée d’action nationale contre le projet de réforme de la voie professionnelle, après celle du 18 octobre qui avait rassemblé de nombreux enseignants comme à La Rochelle pour dénoncer le risque de suppression d’heures d’enseignements et de personnels. Pascal Gandemer, secrétaire départemental de la FSU en Charente-Maritime, veut continuer de faire pression sur le gouvernement et exige toujours l’abandon du projet. Ecoutez :

Plusieurs rassemblements sont prévus en Charente-Maritime à 13h devant des lycées pros du département : La Rochelle Vieljeux et Doriole, Palissy à Saintes, Dassault à Rochefort, Atlantique à Royan, Emile-Combes à Pons et Pays d'Aunis à Surgères.