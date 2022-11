Le Conseil régional vient d’adopter la mise en place d’une prime de 1 000 euros et une rémunération revalorisée de +4% pour permettre aux demandeurs d’emploi de s’insérer professionnellement. Notamment dans un contexte de forte inflation et de tensions de recrutement sur certains secteurs d’activité.

Cette prime d’entrée en formation de 1 000 euros sera versée aux demandeurs d’emploi de longue durée, inscrits sur une formation régionale qualifiante d’une durée minimale de 3 mois, dont la date de démarrage se situe entre le 1er novembre 2022 et le 30 juin 2023. Complémentaire de la rémunération des stagiaires, cette aide exceptionnelle a aussi vocation à lever les freins d’accès à la formation et à mettre en adéquation ce public nouvellement formé avec les besoins des entreprises qui rencontrent des difficultés de recrutement. Elle sera versée en deux fois : un premier virement de 500 euros à l’entrée en formation, et un second à l’issue. Pour pouvoir mettre en œuvre ce dispositif, 1 million d’euros sur l’année 2022 sera affecté en Commission permanente du Conseil régional lundi prochain. La Région revalorise aussi les barèmes de rémunération pour toutes les catégories de stagiaires à hauteur de 4 %. Cette mesure a pour objectif de soutenir les stagiaires en formation, exposés et impactés par la hausse générale des prix à la consommation, et qui pourraient se trouver confrontés à des difficultés financières, venant compromettre leur projet de formation et d’emploi. Pour ces publics, il s’agit de faciliter leur maintien en formation jusqu’à son terme. Environ 22 000 stagiaires sont rémunérés annuellement et peuvent bénéficier de ce soutien. Cette revalorisation s’appliquera rétroactivement aux stagiaires présents en formation à compter du mois de juillet. Elle sera ensuite appliquée tous les mois lors du traitement de leur rémunération. L’incidence financière de cette revalorisation est de 1,6 million d’euros pour l’année en cours.