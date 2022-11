C’est ce soir qu’a lieu à Rochefort la vente aux enchères exceptionnelle des Restos du cœur de Charente-Maritime. Une vente qui permettra de remplir les caisses de l’association qui se mobilise toute l’année pour apporter une aide alimentaire aux plus démunis de plus en plus nombreux dans le département. Une trentaine d’œuvres d’art et design sont mises en vente, avec un prix de départ fixé à 100 euros. Elles sont actuellement exposées à la salle Aurore, avant la vente qui a lieu à 18h à l’Auditorium du Palais des congrès. Les bénévoles des Restos du cœur comptent sur vous pour faire grimper les enchères.