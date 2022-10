Scène ouverte du 28/10/2022 avec la chanteuse Persane de Saint-Jean-d’Angély.

Jeune chanteuse et artiste de Saint-Jean-d’Angély, Persane compose et chante ses propres arrangements. L’artiste Persane a dévoilé le 25 mars 2022 son premier EP, 1ER [G], au style pop et aux nuances dance/électro.

https://www.facebook.com/MN.PERSANE

https://www.instagram.com/mn_persane