200 élus et avocats signent une tribune pour dénoncer les arrêtés préfectoraux interdisant la manifestation anti-bassines ce week-end à Sainte-Soline, dans le Sud des Deux-Sèvres. Elle a été publiée hier soir sur le site du journal Libération. Parmi les signataires : la députée de Paris Sandrine Rousseau, l’ex-candidat à la Présidentielle Yannick Jadot ou le député européen et agriculteur bio de Charente-Maritime Benoît Biteau. Ces derniers qui seront présents aux côtés des 150 associations et collectifs qui appellent à la mobilisation.

Parallèlement, une action en justice contre ces arrêtés est en cours, puisqu’un référé liberté est examiné aujourd’hui au tribunal administratif de Poitiers.