Les Restos du cœur de Charente-Maritime sur le front face à la crise économique et à l’inflation. Alors que le nombre de ses bénéficiaires ne cesse d’augmenter dans le département, les bénévoles de l’antenne locale de l’association fondée par Coluche se mobilisent pour venir en aide aux plus démunis. Car aujourd’hui la situation devient de plus en plus critique. Outre la collecte de denrées alimentaires, Les Restos du cœur organisent également et régulièrement des actions pour récolter des fonds, et notamment une vente aux enchères d’œuvres d’art qui aura lieu mercredi prochain à 18h au Palais des congrès de Rochefort. C’est la 2e édition. Les œuvres seront exposées du 29 octobre au 2 novembre, de 10h à 18h, à la salle Aurore. La recette de la vente sera reversée aux Restos du cœur de Charente-Maritime. Jean-Luc Wibratte, référent bénévole pour les Restos du cœur de Charente-Maritime, nous en parle :