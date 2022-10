L’appel urgent au don de sang en Nouvelle-Aquitaine. Le contexte socio-économique, et en particulier la pénurie de carburant, a fortement impacté la fréquentation des collectes ces dernières semaines. En effet, de nombreux donneurs ont dû annuler leurs rendez-vous, faute de pouvoir se déplacer. Conséquence : les réserves de sang ont rapidement chuté. Si les régions Île-de-France et Hauts- de-France ont été particulièrement touchées, la Nouvelle-Aquitaine l’a été dans une moindre mesure. D’où un appel à la solidarité pour donner son sang dans les maisons du don ou en collecte mobile. Murielle Bénard :

A noter que deux collectes ont lieu demain après-midi à Nieul-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer.