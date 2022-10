Scène ouverte du 21/10/22 avec le ventriloque Bastian Karvalo et José de Rochefort.

Âgé de 18 ans, Bastian karvalo poursuit son rêve de devenir un ventriloque connu et reconnu. Originaire de La Rochelle, mais Rochefortais de cœur, Bastian Carvalo, surnommé Bast , est indissociable de sa marionnette José. Le jeune ventriloque l’a conçue lui-même, conseillé par le créateur de marionnettes Mehdi Garrigues, qui est à l’origine de Jean-Marc, la peluche vivante de Jeff Panacloc. Bastian Karvalo et son meilleur ami José lancent leur premier spectacle : de la boxe à la drag-queen, passant par la jeunesse et les années 80, tout ça avec une petite touche d’amour et quelques surprises ! José A Poil ! C’est comme un spectacle de Chippendales… mais sans Chippendales !

La grande première d’A Poil ! C’est ce samedi 22 Octobre à 20h30 à la Salle culturelle et théâtrale de Breuil-Magné.

https://www.facebook.com/bastian.karvalo.jose

https://www.instagram.com/bastian_karvalo/?hl=fr