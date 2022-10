L’Hermione doit encore trouver de l’argent pour ses réparations. Alors que plus de 3,5 millions d’euros ont déjà été injectés pour réaliser le diagnostic et lancer les premiers travaux, il faut désormais réunir la somme conséquente de 6,5 millions d’euros pour poursuivre le chantier de réparation de la frégate rochefortaise qui est rongée par des champignons. Un appel aux dons est lancé. Le bateau est toujours en cale sèche au port de Bayonne. « L’Hermione est réparable, et elle sera réparée » a assuré hier en conférence de presse à Paris le président de l’association Hermione-La Fayette Marc de Briançon. Le chantier va se prolonger jusqu’en 2024.