Projet éolien en mer au large d’Oléron : c’est parti pour un an de consultation avant la désignation du lauréat qui sera chargé d’aménager le parc offshore. Plus de deux mois après la décision du ministère de la transition énergétique de poursuivre le projet, le préfet de Charente-Maritime Nicolas Basselier a précisé hier le calendrier et les grandes étapes de la concertation qui continue. Objectif : travailler avec tous les acteurs du territoire concernés : élus, pêcheurs, associations environnementales et usagers de la mer, afin de bâtir un projet le moins impactant possible. Le grand public sera régulièrement tenu informé des opérations.