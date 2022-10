Plus de 1 300 manifestants dans la rue hier en Charente-Maritime. A l’appel d’une intersyndicale CGT, FO, FSU et SUD, ils se sont mobilisés dans le cadre de la journée d’action interprofessionnelle pour la défense des salaires et du droit de grève. Ils étaient plus de 500 à La Rochelle, autant à Saintes et 300 à Rochefort. Parallèlement, une action des enseignants a été menée à la mi-journée devant la direction académique de La Rochelle contre la réforme de la voie professionnelle. On écoute Pascal Gandemer, secrétaire départemental du syndicat enseignant FSU 17 :

Pascal Gandemer demande au gouvernement de revoir sa copie. Lui et ses camarades syndicalistes ont été reçus par le directeur académique dans le but de faire remonter leurs inquiétudes auprès de la rectrice. Près de 10% des enseignants du 2nd degré étaient mobilisés ce mardi dans l'académie de Poitiers. 1% dans le 1er.