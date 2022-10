Scène ouverte 14/10/22 avec le chanteur espagnol Gaby Jogeix de Madrid.

Gaby Jogeix, est l’un des artistes espagnols les plus renommés de Rythm’n’Blues, avec trois très bons albums derrière lui. C’est un musicien autodidacte d’origine franco-espagnole, né à Bilbao, aujourd’hui établi à Madrid. Il a commencé à jouer à l’âge de 17 ans et a immédiatement commencé à expérimenter et à jouer « les sons qu’il avait dans la tête ». Dès le début, il savait qu’il voulait jouer du blues et était fortement influencé par Elmore James, Laverne Baker, B.B. King, Elvis, Ray Charles, Albert Collins, Derek Trucks et Doyle Bramhall II, entre autres.

http://www.gabyjogeix.com/

https://www.facebook.com/gabyjogeix/