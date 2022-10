Une intersyndicale appelle à un rassemblement ce soir à Saintes, en soutien au mouvement de grève dans les raffineries. Les unions locales CGT, FO, FSU et Solidaires 17 condamnent la décision de la Première Ministre Elisabeth Borne de recourir à la réquisition de salariés grévistes pour permettre le réapprovisionnement des stations-services, face à la pénurie de carburants. Une action pour la défense du droit de grève et en soutien aux revendications des personnels qui réclament de meilleurs salaires, alors que la CGT a quitté la table de négociations cette nuit, dénonçant une mascarade. Agathe Morin est la secrétaire générale de l’union locale CGT de Saintes :

Le rassemblement est prévu à 18h devant la sous-préfecture de Saintes. Un préalable avant la journée d'action nationale interprofessionnelle prévue mardi pour la défense des salaires et du droit de grève.