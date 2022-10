Une réunion publique a lieu à 18h au centre Richard pour la présentation des résultats d’analyses des sols, réalisés à proximité de l’usine de production d’engrais chimiques. En présence des autorités locales : Stéphane Donnot, sous-préfet de Rochefort, Eric Authiat, maire de Tonnay-Charente, Hervé Terrien de

l’Agence Régionale de Santé (ARS), Charles-Henri Tavel, Chef de l’unité Départementale de la Charente-Maritime de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), et des représentants de la société TIMAC Agro. L’usine Timac agro est depuis des années dans le collimateur de l’association Pays rochefortais alert’. Cette dernière qui dénonce les rejets atmosphériques de l’usine, redoutant un risque pour l’environnement et la santé humaine.