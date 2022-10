Les collégiens et lycéens de la Cité scolaire du Pays d’Aunis de Surgères sensibilisés au tri des biodéchets. Une semaine après la mise en place de cette nouvelle collecte au self, les élèves ont reçu la visite hier midi d’une brigade spéciale composée de cinq agents du syndicat mixte Cyclad. Ces derniers sont allés à la rencontre du millier de demi-pensionnaires et internes de l’établissement, qui produisent environ 500kg de biodéchets chaque semaine. Le but étant de les guider dans ce changement d’habitude, comme l’explique Agathe Bigeard, chargée de mission biodéchets à Cyclad :

Objectif : réduire la production d’ordures ménagères. Les biodéchets représentent en effet 30% des poubelles noires. Une démarche vivement encouragée par le chef d’établissement Jean-Marie Merlière, qui milite aussi contre le gaspillage alimentaire :

L’opération sera reconduite régulièrement par Cyclad au sein de la Cité scolaire de Surgères pour bien faire adopter ces nouvelles pratiques.