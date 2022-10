Plusieurs communes se mobilisent ce week-end pour Octobre rose. Des défis sportifs et de nombreuses animations sont proposés dans le département, dans le cadre du mois de prévention contre le cancer du sein. Tour d’horizon de ce qui vous attend avec Murielle Bénard :

D'autres communes du littoral se mobilisent également, Murielle :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/octobre-rose-2.mp3 Autre initiative, celle de la Ferme de Tesson à Virson qui organise ce week-end deux journées Octobre rose pour récolter des fonds pour la recherche. Avec le festival « La Ferme s’habille en rose ». Au programme : marché fermier, espace bien-être, concert et repas champêtre. Rendez-vous samedi de 9h à 22h, et dimanche de 10h à 13h.