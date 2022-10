La remise hier soir à Surgères des Trophées Cyclab de l’économie circulaire. La cérémonie s’est déroulée au sein des locaux de l’Atelier Cyclab, dans la zone industrielle Ouest. Celle-ci récompense les porteurs de projets innovants du nord de la Charente-Maritime qui sont spécialisés dans le réemploi, le surcyclage ou dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Huit lauréats ont été primés lors de cette 3e édition. Ils vont pouvoir bénéficier d’un accompagnement pour mettre au point leurs productions et d’un hébergement gratuit pendant un an. Et nouveauté cette année : neuf porteurs de projets rejoignent la promo Cyclab. Ils vont bénéficier d’un accompagnement auprès des huit lauréats de cette édition 2022.