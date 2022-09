Le Tribunal judiciaire de La Rochelle a fait sa rentrée hier. Avec la traditionnelle audience solennelle d’installation des nouveaux magistrats. Le procureur de La Rochelle Laurent Zuchowicz a profité de l’occasion pour dresser un état des lieux de la justice sur son territoire avec en moyenne 22 à 25 000 nouvelles affaires par an dont un tiers se révèle « poursuivables ». 3 300 ont abouti à des condamnations l’an dernier. Depuis le début de l’année, les infractions relevées concernent essentiellement des vols, délits routiers et violences, notamment conjugales avec une augmentation importante de menaces et harcèlements sur conjoint. Le procureur a également évoqué le manque de moyens et le cas de la Maison d’arrêt de Rochefort qui est « sous-dimensionnée » et en « surpopulation structurelle », avec la manifestation d’actes de délinquance graves. Et le cas de la centrale pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré qui accueille depuis plusieurs mois des profils de détenus ne relevant pas de sa compétence et où les agressions de surveillants se multiplient.