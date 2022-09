Évènement ce mardi avec l’ouverture du 50e Grand pavois de La Rochelle. Édition anniversaire du salon nautique international à flot qui s’apprête à célébrer un demi-siècle d’exposition et d’évolution de la plaisance. Plus de 700 bateaux seront présentés, ainsi que 800 marques internationales. 80 000 visiteurs sont attendus jusqu’à dimanche. Tahiti et les îles du Pacifique sont les invités d’honneur. Le point sur cette 50e édition avec Carole Effenberger :

Sachez que le Grand pavois de La Rochelle génère près de 20 millions d’euros de retombées économiques sur le territoire, sans compter le chiffre d’affaires réalisé par les professionnels du nautisme local pendant la durée du salon.