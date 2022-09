Hervé Berville de nouveau attendu en Charente-Maritime. Après l’inauguration du nouveau port de La Cotinière à Saint-Pierre-d’Oléron samedi dernier, le secrétaire d’Etat chargé de la Mer participe aujourd’hui à l’ouverture des Assises de la pêche et des produits de la mer. Il doit y rencontrer les professionnels à l’espace Encan, et présenter les grandes lignes de son projet pour développer et soutenir la filière pêche.

Rendez-vous incontournable des acteurs de la filière pêche depuis 2010, les Assises de la pêche et des produits de la mer se déroulent cette année à l’espace Encan de La Rochelle. Durant deux jours, les décideurs issus des secteurs public et privé et les acteurs de la filière de la production, de la distribution, de la transformation, vont partager leur vision et leurs attentes dans un objectif de renforcement des filières pêche et aquaculture. L’événement s’articulera autour de 8 tables rondes dédiées aux nouveaux enjeux du secteur pour le protéger et le préserver des transformations économiques et sociales qu’il subit. Hausse du carburant, baisse de rentabilité… comment les pêcheurs peuvent s’en sortir et quels sont les moyens mis en œuvre pour les aider et les accompagner. Les participants s’intéresseront également à savoir comment mieux concilier les usages maritimes alors que les énergies marines sont appelées à se développer, comme au large d’Oléron. La modernisation des outils et infrastructures portuaires, comme à La Cotinière, sera aussi au cœur des débats.

Le secrétaire d’Etat à la Mer Hervé Berville doit présenter à l’occasion de ces assises ses choix pour la filière : passer le cap de la crise, et investir dans la décarbonation et dans la formation, tout en réaffirmant la volonté du Chef de l’Etat Emmanuel Macron de dynamiser la filière pêche et aquaculture, et en rappelant l’engagement du gouvernement avec le réabondement du Plan France Relance en 2022.