La commune du Thou, près d’Aigrefeuille-d’Aunis, accueille demain son 1er Forum prévention « Agir pour sa santé ». C’est un collectif d’infirmières libérales et de médecins, en lien avec la mairie, qui en est à l’origine. L’objectif est de proposer des ateliers et des dépistages gratuits pour aider les patients à se reconnecter avec le monde médical, après deux années de crise sanitaire. Et ce quels que soient leur âge et leur situation, comme le souligne Sylvie Guillemain, infirmière libérale au Thou et membre d’Asalée pour Action de santé libérale en équipe :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/forum-1.mp3 Et parce que prévenir vaut mieux que guérir, une cinquantaine de praticiens seront présents dont le Dr Robin Prunotto, médecin généraliste au Thou. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/forum-2.mp3 Rendez-vous demain de 15h à 20h30 à la salle des fêtes du Thou pour ce 1er Forum prévention « Agir pour sa santé ».