Le magnétiseur de Tonnay-Boutonne condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles. C’est la peine maximale prononcée hier en fin de journée par la cour d’Assises de Dordogne à l’encontre de cet homme de 76 ans. Accusé par 16 femmes, il a été reconnu coupable de l’ensemble des faits reprochés par les victimes dont il avait abusé lors de séances de magnétisme à son domicile, entre 2012 et 2020. La peine est assortie d’un suivi socio-judiciaire de 10 ans. Le procès, qui a duré une semaine, s’est tenu à huis clos et a été délocalisé à Périgueux, car l’une des victimes est magistrate à Saintes.