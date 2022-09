Le top départ du Téléthon 2022 a été donné ce week-end partout en France. Une opération simultanée qui a eu lieu en Charente-Maritime au parc Mysterra de Montendre, dans le sud du département. Un défi festif et coloré a été organisé pour annoncer cette grande action de solidarité et de collecte de fonds qui aura lieu les 2 et 3 décembre prochain, au profit de l’Association française contre les myopathies. D’ici là, les bénévoles du département vont se mobiliser pour préparer des animations et recruter des volontaires, comme le souligne Catherine Queille, coordinatrice de l’AFM Téléthon Charente-Maritime :

Et vous pouvez contacter l'AFM Téléthon Charente-Maritime au 06 81 82 67 19.