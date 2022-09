Le Parti animaliste appelle à la mobilisation samedi à Surgères pour l’interdiction de la chasse par déterrage des blaireaux. Une pratique que les militants de la cause animale jugent cruelle et barbare. L’action s’inscrit dans le cadre d’un mouvement national, destiné à récolter un maximum de signatures pour la pétition officielle qui doit être remise à la fin du mois au Sénat. On écoute Adrien Larcher, correspondant départemental du Parti animaliste en Charente-Maritime et délégué régional ouest :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/blaireaux-1.mp3 Adrien Larcher qui espère que son action fera mouche :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/blaireaux-2.mp3 Le Parti animaliste sera présent dès 8h au marché de Surgères ce samedi, et le samedi 17 septembre à 14h sur le cours des Dames à La Rochelle, en plein Festival de la fiction.