Théâtre et arts de la rue sont à l’honneur jusqu’à dimanche à l’Abbaye royale, mais aussi au Musée des cordeliers et chez des particuliers qui ouvrent leurs portes à certains spectacles. A ne pas manquer « Waterplouf » demain à 18h30 dans la cour du Cloître. « Cap’tain Bambou » samedi à 17h dans le jardin du musée. « Le Grand débarras » de la Cie Opus samedi soir à l’Abbaye royale. Et enfin en clôture « Britannicus » d’après Racine par les Tréteaux de France dimanche à 17h.