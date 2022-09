Et si les aidants familiaux étaient mieux aidés. A Marennes-Hiers-Brouage, un réseau de professionnels va à leur rencontre avec le Bus de Léa. Il s’agit d’un camping-car aménagé pour informer et accompagner les personnes concernées que l’on estime à 11 millions en France. Ce bus est en fait une extension de l’association « La maison de Léa » qui soutient déjà les aidants, en leur offrant un lieu d’écoute et d’information. Avec deux missions principales, que nous détaille Ludovic Blanc, président de l’association UNA Charente Vienne, basée à Angoulême, en charge du Bus de Léa :

Un soutien précieux, comme le précise Clarisse Dargent, coordinatrice du Bus de Léa :

Le Bus de Léa sera présent tous les mardis jusqu’au 4 octobre à Marennes-Hiers-Brouage. Sa première escale a eu lieu hier place du 8 mai.