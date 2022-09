Gare aux baïnes aujourd’hui et demain en Charente-Maritime. Tout le littoral de la Nouvelle-Aquitaine est concerné par un risque très élevé de forts courants pouvant entraîner les baigneurs vers le large. La préfecture de La Rochelle appelle à la plus grande prudence. Cinq communes sont plus particulièrement concernées dans le département : Le Grand-Village-Plage, Saint-Georges-d’Oléron, Saint-Trojan-les-Bains, Les Mathes et La Tremblade. La baignade y est fortement déconseillée, d’autant que plus qu’aucune plage n’est surveillée depuis fin août.