La période actuelle étant favorable à la prolifération de l’insecte, qui peut être vecteur de maladies graves, la collectivité, associée au Département de la Charente-Maritime, est pleinement mobilisée.

A cause de la sécheresse qui est historique, le moustique tigre a été moins présent dans le département cet été. Néanmoins, sa présence est toujours détectée. Principalement en zone urbaine où il aime à se reproduire. C’est le cas à Saintes où la Ville a engagé un véritable bras de fer avec l’insecte, qui peut être vecteur de maladies graves comme la Dengue, le Zika ou le Chikungunya. Si vous avez identifié des moustiques tigre chez vous, il est important d’en informer le Département et la Ville pour que les dispositifs de traitement soient adaptés. Pour cela, il est nécessaire d’envoyer un mail sur le formulaire de contact du site de la ville en précisant

moustique tigre en objet, avec ses coordonnées et si possible une photo de l’insecte. La mairie a mis également en place un numéro vert le 0 800 17 10 07 pour signaler sa présence. Par ailleurs, elle organise une réunion publique le 14 septembre à 18h30 à l’auditorium de la Salle Saintonge.

La municipalité rappelle que, pour lutter contre la prolifération des moustique tigre, il est recommandé d’éviter toute eau stagnante plus de cinq jours. Il convient donc de vider au moins une fois par semaine l’eau des soucoupes ou des pots de fleurs, de recouvrir les récupérateurs d’eau, et d’entretenir les piscines et les bassins d’agrément.