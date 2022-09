Galère en vue sur la route de Rochefort à Royan. D’importants travaux de modernisation des réseaux d’eau potable et d’assainissement démarrent ce lundi pour quatre mois sur la Départementale 733 qui va rester fermée à la circulation. Un axe particulièrement fréquenté pour entrer ou sortir de la ville. Des déviations sont mises en place à hauteur des rues des Cerisiers et de Guinielle, en amont du chantier. Pour les véhicules légers, une déviation courte est prévue par les voies communales. Pour les poids-lourds, le trafic sera dévié depuis les carrefours de Fontbedeau et des pompiers.