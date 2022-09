C’est la rentrée et c’est aussi le moment de se trouver une activité pour l’année. Plusieurs villes de Charente-Maritime profitent du début de l’année scolaire pour organiser leurs traditionnels Forums des associations et des clubs sportifs. Rendez-vous demain à Marans, Surgères, Marennes-Hiers-Brouage et Saujon. L’occasion de prendre des renseignements, de s’initier et d’assister à des démonstrations.