L’inauguration demain d’un nouveau cabinet de médecine spécialisée sur l’île d’Oléron. Installé route de Boyardville à Dolus, il va permettre aux habitants de disposer d’un équipement de proximité, sans avoir à se déplacer sur le continent. De quoi lutter efficacement contre la désertification médicale en milieu rural, et plus particulièrement en milieu insulaire.

La médecine spécialisée vient désormais à la rencontre des Oléronais. Ces derniers qui n’auront plus à traverser le pont pour accéder à des soins de qualité. Pour pallier l’absence de médecins spécialisés dans les territoires ruraux, et plus particulièrement en milieu insulaire, un cabinet médical d’un genre nouveau ouvre ses portes à Dolus. L’initiative 100% privée, revient au docteur Stéphane Guillo, chirurgien spécialisé dans le pied et la cheville qui, depuis deux ans, assurait des consultations bimensuelles au sein du centre d’imagerie d’Oléron, en complément de l’activité de son centre SOS Pied Cheville de Bordeaux-Mérignac. Conscient de la nécessité de compléter l’offre de soins disponible sur l’île en médecine généraliste, le docteur Guillo a décidé d’innover, sur le site du centre d’imagerie à Dolus, avec la construction d’un cabinet sorti de terre en quatre mois seulement. Dés cette rentrée, Médecine Spécialisée Oléron MSO peut désormais accueillir des spécialistes en traumatologie, rhumatologie, mais aussi ORL et gynécologie qui proposeront des consultations régulières. Les médecins seront recrutés au sein de tous les réseaux privés et publics. Un planning de présence sera déterminé, deux salles de consultations proposées et un accueil assuré par un secrétariat, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 2 Au premier étage du bâtiment, un appartement sera mis à la disposition des médecins pour assurer leur hébergement et faciliter leurs rotations sur l’île. « Nous répondons ainsi à un véritable enjeu de santé public, affirme le Dr Guillo. Ce sont tous les habitants du territoire de Marennes Oléron et au-delà qui pourront ainsi en bénéficier ».

A noter qu’un temps d’échange autour de la santé de proximité est proposé demain de 11h à midi à la Citadelle du Château-d’Oléron.