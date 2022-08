Scène ouverte du 19/08/2022 avec le duo Tiens Tiens Tiens de Breuillet.

Découvrez ou redécouvrez l’univers de la chanson française en chansons et anecdotes truculentes et joyeuses, dans une ambiance fraîche et dynamique, les artistes d’hier tel Boris Vian, les Charlots, Trenet, Bourvil et encore des auteurs d’aujourd’hui, Yves Jamait, Lili Cros et Thierry Chazel, Ameli Les Crayons. C’est une forme populaire tout public et en mouvement.

Concert à la Fête de la Bière au lac d’Enlias à Saint-Georges-de-Didonne, les 27 et 28 août 2022.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011655115943