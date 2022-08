Hier après-midi, une opération de contrôle a été menée à La Rochelle, en présence du préfet Nicolas Basselier. Ce dernier qui a rappelé les objectifs du gouvernement contre ce fléau source de nuisances et d’accidents, qui a fait deux morts en France. « C’est une priorité nationale », a martelé le représentant de l’Etat, rappelant que la pratique est un délit passible d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende. Hier, sur les 57 conducteurs de deux-roues contrôlés, 13 ont été verbalisés. Les contrôles seront renforcés, selon la volonté du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.