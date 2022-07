La Communauté de communes met en œuvre dès cet été le dispositif qui a déjà été testé l’an dernier à Saint-Georges et Dolus. La collectivité a ainsi pu constater le retour de la propreté sur les plages de ces deux communes, dès le retrait des poubelles. Ce dispositif s’inscrit dans la continuité des actions en faveur de la préservation des espaces naturels et de la lutte contre les dépôts sauvages. Et le principe est ultra simple, comme le souligne Marie-José Villautreix, vice-présidente de la CdC en charge de l’énergie, du climat et des déchets :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/plage-poubelle-1.mp3 Une opération qui peut sembler paradoxale, mais qui a ses vertus selon Marie-José Villautreix :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/plage-poubelle-2.mp3