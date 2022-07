Il s’agit d’une opération de prévention organisée cet été par la Macif et les Sauveteurs en mer. S’inscrivant dans le cadre d’une tournée nationale, elle s’adresse aux enfants pour les sensibiliser aux gestes qui sauvent et aux risques en bord de mer pendant l’été, car les accidents sont nombreux. L’an dernier, 1 119 noyades sont survenues entre le 1er juin et le 31 août. Un chiffre en baisse, mais qui reste toujours trop élevé. Des ateliers seront proposés au 7-12 ans cet après-midi plage des Minimes à La Rochelle de 14h30 à 17h30. L’opération se poursuivra demain à Châtelaillon-Plage.