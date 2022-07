Du monde sur les routes ce week-end pour le premier grand départ en vacances. Alors que les congés scolaires ont débuté hier soir, d’importants flux sont attendus cette fin de semaine sur les routes de France, et notamment en direction des îles et du littoral charentais. Bison futé a classé la journée de ce vendredi orange au niveau national, et rouge en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Rouge demain au niveau national et noir en région Auvergne-Rhône-Alpe. Ce sera vert dimanche au niveau national. Pas de difficulté dans le sens des retours.

Les contrôles renforcés ce week-end en Charente-Maritime. A l’occasion des premiers grands départs en vacances, les forces de l’ordre seront pleinement mobilisés sur les routes du département, principalement dans les secteurs côtiers. Les contrôles de police et de gendarmerie vont se multiplier. Mercredi soir, un deux-roues et un automobiliste ont été contrôlés à 139 et 142 km/h au lieu de 90 sur la rocade de La Rochelle. Verbalisés, ils ont fait l’objet d’une rétention de permis.