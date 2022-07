Deux voitures et un camping-car sont entrés en collision cet après-midi à Saint-Porchaire, près de Saintes. L’accident s’est produit sur la RD 137 peu après 13h. Légèrement blessées, deux femmes de 25 et 80 ans ont été prises en charge par les secours et transportées au centre hospitalier de Saintes. L’une d’elles s’est retrouvée coincée dans son véhicule. Elle a dû être dégagée. La circulation a été totalement interrompue sur cet axe.