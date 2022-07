Beaucoup de monde hier soir pour le premier marché de nuit de l’été à Dolus-d’Oléron. Les vacanciers sont arrivés, et les rues du centre-ville où se déroulait la manifestation étaient bondées, avec déjà pas mal de familles avec enfants, même si les congés scolaires ne débutent que jeudi soir. Les visiteurs ont pu se régaler et faire quelques emplettes grâce aux nombreux points de restauration et stands de créateurs. Mais aussi danser sur les airs du groupe Melting potes trad présent sur la scène de la place Simone-Veil. Le tout en présence du maire Thibault Breckhoff. Les marchés de nuit de Dolus ont lieu tous les lundis soir jusqu’au 29 août.