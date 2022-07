« Convivial’été ». C’est le nom d’une toute nouvelle animation lancée cet été en centre-ville de Marennes. La municipalité et l’association Marennes commerces ont décidé de s’associer pour proposer quatre soirées festives sous les halles du marché, avec des animations participatives, un marché de créateurs locaux et des stands associatifs autour de points de restauration. Bonne ambiance en perspective. Le coup d’envoi a lieu ce vendredi, à l’occasion du début des vacances scolaires, histoire de mettre les habitants et les visiteurs dans le bain de la ferveur estivale. Françoise Lucas est adjointe au maire en charge de la démocratie locale. Elle nous raconte comment est né cet évènement :

Et rendez-vous les 8 et 22 juillet, et les 5 et 19 août, de 18h à 22h place du marché à Marennes. Pour la première ce vendredi, la Ville propose en plus un concert suivi d’un spectacle de pyrotechnie :

C’est gratuit, excepté la restauration. A noter qu’en alternance, le Comité des fêtes de Marennes proposera tout l’été ses traditionnelles fêtes à la capitainerie, le samedi soir, les 16 et 30 juillet, et les 13 et 27 août. Ça a commencé samedi dernier.