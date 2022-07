Une cinquantaine de personnes ont manifesté samedi après-midi à La Rochelle pour défendre le droit à l’avortement. Elles ont répondu à l’appel lancé par les associations Osez le féminisme 17 et Nous toutes 17, comme cela a été le cas dans plusieurs villes en France. Alors que l’IVG est remise en cause dans plusieurs pays, et notamment dernièrement aux Etats-Unis, les militantes entendaient réaffirmer collectivement que l’avortement est un droit fondamental et qu’il faut le maintenir, et dans l’idéal de la constitutionnaliser. C’est le propos d’Odile Lenoir, porte-parole du collectif Nous toutes en Charente-Maritime :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/avortement.mp3