Le logement étudiant, une priorité pour l’Agglomération de La Rochelle. La collectivité mène depuis plusieurs mois un travail collectif avec les partenaires de l’enseignement supérieur et du logement pour trouver des solutions face au manque d’hébergement sur le territoire et aux loyers trop élevés.

Avec ses plus de 15 000 étudiants, La Rochelle est la troisième ville moyenne de France où il fait bon étudier. Cependant, dû à son attractivité, la recherche de logements sur le territoire reste un vrai casse-tête. La Communauté d’agglomération s’est donc engagée à assouplir le marché du logement en tension et à mettre en relation les habitants qui disposent d’un bien à louer avec les étudiants en recherche d’un logement abordable.

Dans le cadre de son Schéma Local d’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la collectivité travaille depuis plusieurs mois pour préparer la rentrée 2022, après une rentrée 2021 marquée par les difficultés des étudiants à se loger sur le territoire. Cinq axes prioritaires ont été définis, afin d’accroître quantitativement l’offre de logements étudiants et réussir à améliorer les périodes d’occupation dans l’année. Sur le premier, il est question de construire de nouvelles résidences. Le second consiste à développer des offres existantes sous forme de « colocations solidaires ou intergénérationnelles ». Le troisième vise à améliorer le parcours résidentiel des étudiants par la gestion du temps d’occupation des logements. Le quatrième a été de créer une rubrique dédiée au logement étudiant sur le site internet de l’Agglomération. Le dernier prévoit un dispositif pour l’hébergement temporaire afin d’accompagner les étudiants qui n’auraient pas encore trouvé de logement à la rentrée et d’éviter qu’ils se retrouvent dans une situation précaire. Enfin pour permettre à un maximum d’étudiants d’utiliser les transports publics Yélo et d’élargir la zone géographique de leur recherche de logement, une tarification « jeunes » sera proposée dès la rentrée 2022 et donnera accès à l’ensemble du réseau.