Le coup d’envoi ce matin des épreuves du Diplôme national du brevet. Dans l’Académie de Poitiers, 21 248 candidats planchent à partir de ce jeudi, avec tout d’abord le français, puis les maths, et demain l’histoire-géo et les sciences. Le nombre d’inscrits est en baisse avec 206 élèves en moins par rapport à 2021. La Charente-Maritime est le département qui compte le plus de candidats. Ils sont 7 342. Les résultats seront affichés dans les collèges et en ligne le 8 juillet à 17h. L’an dernier, le taux de réussite globale était de 86,5% contre 88,1% au niveau national.