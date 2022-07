« 1939, Montierneuf fait de la résistance ». C’est le nom du nouveau spectacle estival des Gali’Potes qui débute ce jeudi pour trois soirs à Saint-Agnant. Un son, lumière et théâtre équestre labellisé Sites en scène qui fête cette année son 10e anniversaire, concomitamment aux 20 ans de l’association. Avec en toile de fond donc la guerre. Un thème on ne peut plus d’actualité cette année. Et une période sombre de l’époque contemporaine. L’occasion pour le président et les 120 bénévoles mobilisés, dont 70 comédiens, de rendre hommage à leurs aînés à travers cette fresque historique, comme le souligne le président des Gali’Potes Alain Sadou :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/montierneuf.mp3 2 000 spectateurs sont attendus. Rendez-vous ce soir, vendredi et samedi. Ouverture d’un campement militaire à 18h. Exposition de dioramas et maquettes. Un banquet sous tivoli est proposé à 20h, uniquement sur réservation. Suivi du spectacle à 22h30. Durée : 2h. Possibilité de restauration rapide sur place. Toutes les infos sur galipotes17.com