La Ville a décidé de reconduire la piétonnisation du centre-ville à compter de samedi. La mesure sera valable jusqu’au 31 août, afin de rendre l’espace public toujours plus attractif et apaisé pendant la saison touristique.

Cet été encore, le cœur de ville de La Rochelle sera de nouveau entièrement dédié aux piétons. Initiée en 2020, et forte de son succès, la mesure se poursuit sur les mêmes bases qu’en 2021, à savoir, les mercredis et les samedis, de 11h à 19h. Le périmètre s’étendra jusqu’aux rues du Cordouan, du Minage, Saint-Jean-du-Pérot et Sur-les-Murs. Une quarantaine de rues sont ainsi concernées. Des places de stationnement supplémentaires accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite sont proposées en bordure du centre-ville piéton, Place Saint Michel sur le site de l’Arsenal. Pour se stationner, la Ville propose sept parkings souterrains et en enclos avec une demi-heure gratuite. Et les parkings relais offrent plus de 1 000 places de stationnement avec une desserte en bus vers le centre-ville toutes les 10 à 15 minutes. Pour rappel, les bus sont gratuits tous les 1er samedis du mois pendant toute l’année. Cet été, ce sera les samedis 2 juillet et 6 août.

La Ville de La Rochelle invite également les visiteurs et les Rochelais à se déplacer à vélos quand ils le peuvent. Ces déplacements sont aujourd’hui facilités grâce aux 280 kilomètres de pistes cyclables, aux 6000 places de stationnement et aux 10 vélos parcs. La nouvelle application Freebike permet également de faciliter l’utilisation des vélos en libre-service 7j/7j, 24h/24.

Ce dispositif s’inscrit au sein des actions « La Rochelle Territoire Zéro Carbone » avec pour objectif une réduction des émissions carbone de 30 % pour 2030 et tendre vers une neutralité carbone en 2040.