Depuis plus de deux ans, le Département, qui est considéré comme colonisé, est habilité par l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine à mettre en œuvre des actions de surveillance et de lutte contre cette espèce. Car, les moustiques tigres peuvent être vecteurs de maladies comme la dengue, le zika ou le chikungunya. Ils génèrent également une nuisance importante auprès de la population. Sept communes sont principalement concernées par son implantation : Saintes, Nieul-sur-Mer, Chaniers, Saint-Georges-d’Oléron, Périgny, Saint-Georges-de-Didonne et Saint-Sauveur-d’Aunis. L’action de démoustication se poursuit Lucie Alix :