Alors que les moissons vont débuter avec trois semaines d’avance, les conditions climatiques de ces dernières semaines, marquées par une sécheresse particulièrement précoce et de fortes chaleurs, peuvent favoriser le développement de nombreux départs de feux dans les champs, engendrant une forte mobilisation des sapeurs-pompiers. D’où la mise en place d’une campagne de prévention par le Service départemental d’incendie et de secours, en partenariat avec la Chambre d’agriculture et la préfecture. Elle est destinée aux exploitants pour leur rappeler les consignes de sécurité en cas de risque élevé d’incendie.